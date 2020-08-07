شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر البحسني يطمأن على صحة مستشار المحافظة الشيخ علي عبدالله محروس بارشيد.. صور والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الجمعة 7 أغسطس 2020 متابعات_ الخليج 365 اطمأن محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، على صحة مستشار المحافظة الشيخ علي عبدالله محروس بارشيد.

وابتهل المحافظ البحسني خلال زيارته لمنزل الشيخ بارشيد، الى المولى تعالى بأن يمنّ عليه بالشفاء العاجل. Advertisements وثمن المحافظ جهود الشيخ علي بارشيد ومتابعاته لسنوات طويلة من أجل توفير احتياجات مجتمعه من المشاريع الضرورية. وشكر الشيخ علي، جهود المحافظ البحسني لخدمة المحافظة، وزيارته له للاطمئنان على صحته.

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