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صنعاء - ياسمين الخيامي - عاجل وخطير: باخرة تركية تباغت الجميع وتثير الرعب والهلع لكل سكان العاصمة المؤقتة عدن..لن تصدق ماحدث

2020/08/07 الساعة 02:53 صباحاً (الخليج 365 - متابعات )

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