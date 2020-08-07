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صنعاء - ياسمين الخيامي - تحذيرات من كارثة غير مسبوقة في اليمن بسبب الأمطار

حذرت منظمات حقوقية، من أن اليمن يواجه "كارثة إنسانية غير مسبوقة" جراء السيول التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين، متهمة الحوثيين والانتقالي بالتقصير في مواجهة تلك الكارثة.

وقال بيان مشترك، لمنظمات سام، دفاع، تمكين، المركز الأمريكي للعدالة وشبكة نساء من أجل اليمن، إن "الصور الأولية، التي اطلعت عليها وتداولتها وسائل الإعلام، تؤكد أن اليمن يتعرض لكارثة إنسانية غير مسبوقة جراء السيول، ما يشكل عبئاً إضافياً على المدنيين، ويفاقم الأزمة الإنسانية".

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واتهمت المنظمات جماعة الحوثيين والمجلس الانتقالي الجنوبي، بالتقصير في مواجهة الكارثة، نتيجة انشغالها بالقضايا السياسية وتسخير الموارد للجهد للعسكري.

وأضاف البيان أنه "من الضروي في هذه الظروف تذكير التحالف العربي والأمم المتحدة بواجبهما الأخلاقي والقانوني تجاه معاناة الشعب اليمني، وضرورة العمل على إنهاء الحرب والكوارث المتراكمة التي جعلت اليمن أسوأ أزمة إنسانية في العالم".

وناشدت المنظمات الحقوقية "المجتمع الدولي والإقليمي التحرك العاجل، وفق خطة إنقاذ، لدعم عمليات الإغاثة".

وشهدت محافظات عديدة، أمطاراً غزيرة وسيولاً جارفة خلال الأسبوعين الماضيين، أدت إلى وفاة عشرات الأشخاص وتضرر آلاف الأسر وتدمير المنازل والأراضي الزراعية.