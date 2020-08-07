شكرا لبحثكم عن خبر اللواء " العكيمي" يكاشف قبائل الجوف بسبب" صادم " وراء تاخر تحرير عاصمة المحافظة ويحمل " الشرعية " و" التحالف" المسئولية !(صور مطارج قبائل" دهم) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - في حشد جماهيري عظيم وكبير قبائل دهم وأبناء محافظة الجوف يدشنون مطارحهم المساندة للجيش الوطني لإستعادة المحافظة وبحظور أكثر من ثمانين من أكبر مشائخ الجوف على رأسهم العكيمي وشطيف والعراقي والشايف والسنتيل والهندوس والمسلمي والمحبوبي والمحمدي والحسيني والهمداني والذويي والعملسي.

وكشف اللواء" أمين العكيمي" محافظ الجوف أمام مشايخ #الجوف ورجالها عن سبب تاخر تحرير عاصمة المحافظة " الحزم" وبقية المناطق التي تمدد اليها الحوثيين .

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وقال اللواء العكيمي "لا يمنعنا من تحرير محافظة الجوف الا نقص العدة والعتاد. اتهام مباشر للتحالف والشرعية بالتقصير في توفير الإمكانيات للجيش الوطني والمقاومة لتحرير الجوف.