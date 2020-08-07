شكرا لبحثكم عن خبر الشرعية ترفع علم اليمن في عاصمة محافظة يمنية شمالية بعد تحريرها والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تمكنت قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية اليوم الخميس، من تحرير مدينة الحزم مركز عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي اليمن.

Advertisements

و عن مصادر ميدانية قولها إن افراد الجيش يطوقون في الأثناء مبنى المحافظة بعد سيطرتهم على مدينة الحزم ومنزل محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي. وبحسب المصادر فإن المعارك تدور على أشدها بين أفراد الجيش وجماعة الحوثي، بالحزم في محاولة من الأخيرة لمنع استعادة الجيش مركز المحافظة.

ومطلع مارس/ آذار الماضي، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد يومين من انسحاب قوات الجيش بعتادها العسكرية من مركز المحافظة.