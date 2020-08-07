شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن شاهد : صور صادمة للفنانة ياسمين صبري مع هذا الشخص قبل زواجها من ابو هشيمة ..وردت فعل صادمة من الأخير والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ مدة صورة جريئة للفنانة المصرية ياسمين صبري ظهرت فيها مع مدربها الخاص في الجيم عاري الصدر باطلالة جريئة قبل زواجها من رجل الأعمال المصري المليونير أحمد أبو هشيمة.

واتفق الجمهور علر رشاقة ياسمين بغض النظر عن زمان أو مكان التقاط الصورة وأجمعوا بأنها تتمته بلياقة بدنية مذهلة قبل وبعد زواجها من أبو هشيمة

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• شاهد : صور صادمة للفنانة ياسمين صبري مع هذا الشخص قبل زواجها من ابو هشيمة ..وردت فعل صادمة من الأخير

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وكانت صبري قد نفت أخبار وشاءعات انفصالها أو حملها من زوجها ابو هشيمة عن طريق احدى الأطراف المقربة من الطرفين

كما ساندت زوجها في حملته الانتخابية للبرلمان المصري بنشر صورة له مع العلم المصري عن ترشحه عن منطقة الصعيد المصرية

وعلى الصعيد الفني شاركت صبري في بطولة مسلسل فرصة تانية في موسم رمضان 2020 وتنتظر الفرصة المواتية للمشاركة في غمار السينما المصرية بعد العروض الضخمة التي استقدمت لها