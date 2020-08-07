شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن بعد نشر صورها وهي على سرير النوم .. الفنانة نسرين طافش تتجاوز كل الخطوط الحمراء من جديد وتظهر بفيديو فاضح وهي شبه عارية على البحر ..شاهد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبدالعظيم - تداولت مواقع التواصل الإجتماعي، من بينها حسابات باسم الفنانة السورية نسرين طافش، مقطع فيديو حديث يظهر نسرين وهي على البحر بملابس السباحة.

وعلق ناشطون ومتابعون للفنانة طافش، على مقطع الفيديو بالقول : كلنا مستسلمون أمام جمالك وانوثتك ورقتك .. يا حورية سكنت قلوبنا ".

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وأضافوا " مقتول أو مفتون من يرى جمالك يا قمر الكون" .

وعاتبوها على عدم اظهارها لجسمها كاملا في هذه الإطلالة الجديدة. وقال متابع آخر منتقدا "ستندمي يوما ما على هيك صور وفيديوهات فاضحة"

وتابع مخاطبا الفنانة نسرين طافش " وكأنه لا دين ولا مبدأ معك".

وكانت الفنانة السورية نسرين طافش، قد شاركت مؤخراً جمهورها ومتابعيها عبر حسابها الرسمي انستجرام، بصورتين وهي على سرير النوم.

وظهرت نسرين طافش، في الصورتين وهي مرتدية فستان اخضر شفاف على سرير في احدى المنتجعات السياحية التي اعتمدتها طافش لقضاء اجازتها الصيفية فيها.

وهنأت طافش خلال ذلك الظهور جمهورها بعيد الأضحى المبارك ، قائلة : ” كل عام وانتم بخير. . عيد أضحى مبارك" .