الاتصالات تعلن عودة معظم سعات "الإنترنت" الى الخدمة بعد ساعات من إنقطاعها

أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات بصنعاء والتي يسيطر عليه الحوثيين، عن عودة معظم السعات الدولية الخارجية للإنترنت إلى الخدمة بعد ساعات من خروج 65% عن الخدمة خلال الساعات الماضية من أمس الخميس.



وقالت المؤسسة "تم إصلاح الانقطاعات التي تعرضت لها شبكة الألياف الضوئية في عدد من المحافظات جراء الأمطار الغزيرة والسيول المتدفقة وعادت خدمة الإنترنت بشكل طبيعي".



وفي وقت سابق أعلنت الاتصالات قد عن خروج حوالي 65 بالمائة من وصلات الإنترنت الدولية عن الخدمة بعد تعرض شبكة الألياف الضوئية لانقطاعات متعددة في أكثر من محافظة بسبب السيول الجارفة.



وتشهد عدد من المحافظات اليمنية هطول غزير للأمطار منذ أسبوعين، تسبب بخسائر بشرية ومادية كبيرة، ومازالت مستمرة وتسببت بانهيار عشرات المنازل وجرف مزارع المواطنين.

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