شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد الفيديو : مراسل العربية يعجز عن الكلام بعد رؤية منزله المدمر من جراء انفجار بيروت .. وهكذا كانت ردة فعله ؟ والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أصيب مراسل قناة " العربية" صدمة خلال نقله للأحداث الجارية واستعراضه لآثار الدمار الذى خلفه الانفجار الذى هز بيروت مساء الثلاثاء حيث عجز المراسل عن الكلام حينما شهد على الشاشة صورًا لمنزله مدمر على الهواء مباشرة.

وقال المراسل محمود شكر، "لا أدرى ماذا أقول وأنا أشاهد البناية التي أسكن بها مدمرة على هذا الشكل، هذه الشقة استغرقت منى شهرين عمل قبل أن أسكن بها".

وأدت الموجات الانفجارية التي سببتها نترات الأمونيوم في ميناء بيروت إلى دمار واسع في المباني والمنشآت الخاصة والعامة والمركبات في العاصمة اللبنانية، وفق ما ذكرت صحف لبنانية.

كما أدى الانفجار إلى سقوط عشرات الضحايا فوق السبعين قتيلًا وأكثر من 4000 جريح.

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وفي السياق، أطلقت نقابة مالكي العقارات والأبنية المؤجرة بلبنان تحذيرها من انهيار عقارات أخرى جراء الموجة الانفجارية الهائلة التي كونت أعمدة دخان وصوت مرعب، سمعه أهالي القرى والضواحي المجاورة لبيروت من على بعد أكثر من 40 كيلومتر.

وقالت النقابة: نحذّر من احتمال انهيار مبانٍ في بيروت، وأصدرت النقابة بيان قالت فيه: نأسف للحدث الكارثي الذي حلّ بالعاصمة بيروت، وهو كما يبدو نتيجة إهمال متراكم في جميع إدارات الدولة منذ سنوات حتّى الآن، ونسأل الله أنّ يتغمّد الشهداء بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين والمنكوبين بالشفاء العاجل".