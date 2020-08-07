شكرا لقرائتكم خبر عن الجوازات السعودية تصدر توضيح هام لكل المقيميين بشأن تأشيرة "الخروج النهائي" والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كشفت المديرية العامة للجوازات، أن المستفيد إذا كان لديه تابعين في الإقامة، وأصدر تأشيرة خروج نهائي، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي.

جاء ذلك في رد “الجوازات” عبر حسابها الرسمي على موقع “تويتر” على مقيمة طرحت سؤالاً بأن زوجها على كفالتها، وانتهت إقامته وهو خارج المملكة لظروف الجائحة، واستفاد من الأمر الكريم بالتمديد الآلي، إلا أن عملها قد قام بإلغاء عقدها، وتنوي عمل تأشيرة خروج نهائي، وقالت: كيف أعمل لزوجي خروجًا نهائيًا أيضاً وهو على كفالتي؟

وقالت “الجوازات”: في حال تم إصدار تأشيرة خروج نهائي للمستفيد، فيتم تحويل تأشيرة التابعين على سجله إلى خروج نهائي بشكل تلقائي.