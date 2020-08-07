شكرا لقرائتكم خبر عن الاعلان على مواعيد فتح الطيران السعودى 2020.. وهذا هو مصير الحركة بين مصر والسعودية (تفاصيل أكثر) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - صرح مصدر مسئول بسلطة الطيران المدنى، بأن عودة الحركة الجوية والركابية بين المطارات المصرية والسعودية المباشرة، لم تتحدد حتى الآن، وفقا لتوصيات وتعليمات سلطة الطيران المدنى السعودى، نتيجة استمرار انتشار وتفشى فيروس كورونا المستجد القاتل "كوفيد 19" بمختلف دول العالم.

وأضاف المصدر، فى تصريحات خاصة لـ"الدستور"،المصرية أن السلطات السعودية لم تحدد موعد عودة حركة الطيران من وإلى دول العالم، حيث أصدرت سلطة الطيران المدنى السعودية نشرة تؤكد فيها تعليق الرحلات الجوية المنتظمة من وإلى العالم لحين إشعار آخر.

وأشار المصدر، إلى أن تعليق الطيران الدولي بالنسبة للخطوط السعودية ما زال ساريا حتى اليوم، مع التزام السلطات هناك بالإجراءات الاحترازية المعلنة من قبل الجهات المختصة للحد من انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى تواصل تسيير الرحلات التجارية "بضائع" لشركة الخطوط الجوية السعودية من وإلى جميع دول العالم، لافتا إلى التزام السلطات المصرية بكل المعايير والتوصيات التى أصدرتها منظمة الصحة العالمية والاتحاد الدولى للنقل الجوى "الآياتا" ووزارة الصحة والسكان.

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وأوضح المصدر، أن هناك تنسيقا كاملا بين السلطات المصرية والسعودية، لنقل المصريين العاملين بمختلف المدن السعودية إلى المطارات المصرية، حيث تسمح السلطات المصرية بتسيير رحلات شركات الطيران الخاصة المصرية والسعودية إلى مصر.

وتابع أن الخطوط السعودية تعمل حاليا على تسيير رحلات جوية داخلية بالمملكة، مع اتخاذ كل الإجراءات والتدابير الوقائية، مشيرا إلى أنه فى حال استئناف الرحلات سيتم الإعلان عن ذلك عبر جميع قنواتها الرسمية والإعلامية التابعة للملكة.

وفى سياق متصل، كشف الطيار محمد رشدى رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، عن استعدادات الشركة لتسيير رحلات جوية منتظمة بين المطارات المصرية والسعودية، فور عودة حركة الطيران الدولى بالمملكة، مشيرا إلى تسيير الشركة الوطنية لرحلات جوية استثنائية لنقل المصريين المقيمين هناك والراغبين فى العودة إلى أرض الوطن.

وأضاف رشدى زكريا، أن الحركة الركابية والجوية بين مصر والسعودية شهدت كثافة هائلة للغاية قبل تعليق الطيران الدولى بالعالم منذ عدة شهور نتيجة انتشار وتفشى الفيروس القاتل "كوفيد 19".