جدة - بواسطة احمد عبدالرحمن - الخليج 365 – صنعاء أدت الأمطار الغزيرة التي شهدتها العاصمة صنعاء مساء الخميس الى تضرر عدد كبير من المنازل شرق العاصمة.

وأكد شهود عيان أن مياه الأمطار والسيول الجارفة غمرت عدد من المنازل في حي السد بنقم ما ادى الى وفاة ثلاثة مواطنين.. مشيرا الى ان فرق الانقاذ التابعة للدفاع المدني قد هرعت لإنقاذ العديد من الأسر المحاصرة بالمياة.

من جانبه حذر المركز الوطني للأرصاد من استمرار الأمطار الغزيرة في أغلب محافظات الجمهورية وعدم استقرار الأحوال الجوية، داعيا المواطنين إلى توخي الحذر

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كانت هذه تفاصيل خبر وفاة مواطنين جراء سيول الأمطار بالعاصمة صنعاء وفرق الانقاذ تهرع لانتشال العديد من الاسر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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