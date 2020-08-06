شكرا لبحثكم عن خبر الرئيس هادي يتمسك بالداخلية للأخشع ويتخلى عن الميسري والجبواني والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن توافق بين ممثلي الشرعية والمجلس الإنتقالي على اختيار الشخصية التي ستتبوء منصب وزير الداخلية في الحكومة القادمة .

وأكدت المصادر لـ" اليمني اليوم " أن اللواء " علي ناصر لخشع" حظى بتوافق الشرعية والإنتقالي لشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة.

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ويشغل اللواء " لخشع " حاليا منصب نائب وزير الداخلية ويعد من الكفاءات الأمنية المشهود لها بالحنكة كما انه يمثل أحد الشخصيات المقربة من الرئيس "هادي".

وعلم " اليمني اليوم " انه تم استبعاد وزير الداخلية الحالي " أحمد الميسري" من اي منصب داخل الحكومة القادمة الى جانب وزير النقل " صالح الجبواني " وهما الشخصيتان الاكثر مناهضة للإمارات واطماعها السافرة في اليمن .