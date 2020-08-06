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الرئيس هادي يتمسك بالداخلية للأخشع ويتخلى عن الميسري والجبواني

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يزيد بن سلمان - شبوة - كشفت مصادر مطلعة عن توافق بين ممثلي الشرعية والمجلس الإنتقالي على اختيار الشخصية التي ستتبوء منصب وزير الداخلية في الحكومة القادمة .

 

وأكدت المصادر لـ" اليمني اليوم " أن اللواء " علي ناصر لخشع" حظى بتوافق  الشرعية والإنتقالي لشغل منصب وزير الداخلية في الحكومة الجديدة.

 

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ويشغل اللواء " لخشع " حاليا منصب نائب وزير الداخلية ويعد من الكفاءات الأمنية المشهود لها بالحنكة كما انه يمثل أحد الشخصيات المقربة من الرئيس "هادي".

 

وعلم " اليمني اليوم " انه تم استبعاد وزير الداخلية الحالي " أحمد الميسري" من اي منصب داخل الحكومة القادمة الى جانب وزير النقل " صالح الجبواني " وهما الشخصيتان الاكثر مناهضة للإمارات واطماعها السافرة في اليمن .

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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