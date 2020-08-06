شكرا لبحثكم عن خبر معلومات دقيقة حول مكان مقتل الرئيس الراحل صالح واختفاء طارق وأين أصيب شقيقه الأصغر .. طارق عفاش يروي التفاصيل لأول مرة والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - تحدث عضو قيادة القوات المشتركة بالساحل الغربي العميد طارق محمد عبد الله صالح عن مقتل الرئيس السابق عمه علي عبد الله صالح وإصابة أخيه في انتفاضة 2 ديسمبر 2017. ونشر العميد طارق تغريدة في حسابه بتويتر رصدها المشهد كشف فيها عدة نقاط من مكان مقتل صالح وإصابة أخيه وسبب خروجه من صنعاء. وقال العميد إنه قرر تغيير مسار المعركة بالخروج من صنعاء للترتيب لها بعد أن رأى أخيه مصابا وعمه شهيدا. مضيفا أن البقاء في الثنية "منزل صالح" لن يحقق شيئا ، والثنية هو المكان الذي قتل فيه الحوثيون الرئيس السابق علي عبد الله صالح وبذلك ينفي الرواية الحوثية التي تتحدث على أنه فر هاربا وقتل في طريق فراره. Advertisements منوها أن خروجه كان لترتيب المعركة بينما يقصف الحوثي صنعاء بالدبابات والبقاء لن يحقق شيئا. وأردف طارق صالح أن من أقسى اللحظات هي سؤال والدته له عن أصغر أبناءها والذي يقبع في سجون الحوثي حتى اليوم. مشيرا أن اليوم هو عيد ميلاده الثالث في سجنه مع اقتراب الذكرى الثالثة لانتفاضة ديسمبر.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر معلومات دقيقة حول مكان مقتل الرئيس الراحل صالح واختفاء طارق وأين أصيب شقيقه الأصغر .. طارق عفاش يروي التفاصيل لأول مرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على انباء عدن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.