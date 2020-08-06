رئيس الحكومة يناقش الوضع الخدمي والعسكري في الضالع 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

ناقش رئيس الحكومة، الدكتور، معين عبدالملك، في اتصال هاتفي، مع محافظ الضالع اللواء الركن علي صالح مقبل، أولويات واحتياجات المحافظة العاجلة في المجالات الخدمية المتصلة بحياة ومعيشة المواطنين اليومية.



كما تم مناقشة الوضع الميداني والعسكري لاستكمال عملية تطهير ما تبقى من مناطق محافظة الضالع من سيطرة مليشيا الحوثي الانقلابية، التي بات يضيق الخناق عليها يوميا جراء العمليات البطولية للقوات المشتركة.

Advertisements

وثمن معين التضحيات العظيمة والادوار البطولية التي يسطرها ابناء الضالع في التصدي للمليشيات الحوثية المدعومة من ايران.

وجدد الحكومة التأكيد على اهتمام الحكومة بمحافظة الضالع التي تعرضت الى كثير من الظلم والتهميش خدميا وتنمويا خلال السنوات الماضية.. مشددا على ضرورة تكثيف جهود السلطة المحلية والتنفيذية لتحسين الخدمات الأساسية وتعزيز الامن والاستقرار.

من جانبه قدم محافظ الضالع باسمه ونيابة عن أبناء المحافظة، التهاني لرئيس الوزراء بالثقة التي نالها من فخامة رئيس الجمهورية لتشكيل الحكومة الجديدة.. مستعرضا الأوضاع في المحافظة والاحتياجات القائمة في مختلف القطاعات والخطط الموضوعة لتلبيتها وفق الأولويات العاجلة، إضافة الى الوضع الميداني وما يتم تحقيقه من انتصارات في جبهات الضالع والجهود الجارية لاستكمال تطهير المحافظة من المليشيات الانقلابية.