فتح يستعرض جهود الحكومة لمواجهة أضرار السيول في كافة المحافظات 

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

أستعرض وزير الإدارة المحلية رئيس اللجنة العليا للاغاثة عبدالرقيب فتح، جهود الحكومة وحرصها على تسخير كافة الجهود والإمكانيات المتاحة والتنسيق مع المانحين والمنظمات من أجل تقديم الدعم الإنساني العاجل للمتضررين من السيول في كافة المحافظات.



ونقلت وكالة سبأ الرسمية عن فتح قوله "بناء على التنسيق المستمر بين الحكومة ممثلة باللجنة العليا للاغاثه ومنسقية الامم المتحدة للشؤون الإنسانية بهدف التدخل الإنساني العاجل في المحافظات التي تعرضت لآثار السيول والامطار، في عدد من المحافظات فان احد الوكالات الاممية في محافظة مأرب تقوم ببناء جدار بطول 2 كليو متر في موقع جفينة كاحد الاجراءات للتخفيف من مخاطر الفيضانات التي تهدد 3500 شخص، اضافة الى تقييم الاوضاع في مديريتي صرواح والوادي"..مشيراً الى انه تم توزيع المواد الايوائية والغذائية للمتضررين في مديرية رجوان بمأرب.

واضاف "وفي محافظة ابين تم توزيع مواد الإيواء والمواد غير الغذائية للمتضررين، وتقديم المساعدات الغذائية لـ 60 اسرة وسيتم استكمال التوزيع لعدد 780 أسرة متضررة اضافة الى اعادة اصلاح الخيم المدمرة في محافظة الضالع وتم زيارة المناطق المتضررة من قبل عدد من المنظمات لتقييم الأوضاع وسيتم تقديم المساعدات الشاملة خلال الايام القادمة".

Advertisements

وأشار الوزير فتح ، الى انه تم توزيع مخيمات الإيواء والمواد غير الغذائية لعدد 822 اسرة نازحة في الزهرة والقناوص بمحافظة الحديدة..منوهاً انه سيتم توزيع مخيمات ايواء ومواد غير غذائية لعدد 1012 اسرة متضررة في القناوص والمنيرة في المحافظة، اضافة الى توزيع المساعدات الغذائية لعدد 122 اسرة نازحة في الزهره واستكمال توزيع المساعدات للمديريات المتضررة في محافظة الحديدة.

ولفت وزير الادارة المحلية ،الى انه تم توزيع مواد إيوائية ومواد غير غذائية لعدد 53 اسرة نازحة ومتضررة من مديرية بني قيس في محافظة حجة..مشيراً الى ان هناك منظمتين بدأت في التدخل الانساني لتغطية الاحتياجات في مديرية عبس والمواقع المتضررة في مديرية اسلام.

وقال" تم توزيع المساعدات الغذائية لعدد 218 اسرة عن طريق احد الوكالات الاممية في محافظة المحويت وان كافة المواقع والمناطق المتضررة تم ارسال فرق ميدانية لمعاينة الاوضاع وتقييمها وسيتم التدخل الإنساني السريع لها".

وأوضح فتح بان مركز الملك سلمان للاغاثه والاعمال الانسانية بادر ومنذ اليوم الاول للآثار الناتجة عن الأمطار والسيول في عدد من المحافظات بتوزيع المساعدات الانسانية العاجلة في محافظات مأرب وحجة والحديدة، وتم التنسيق بين المركز ومنظمات الامم المتحدة لتقديم الدعم العاجل للمتضررين في محافظات (الحديدة وعمران ومأرب وأبين والضالع وحجة والمحويت).

وثمن فتح ،جهود المانحين ومركز الملك سلمان للاغاثة والاعمال الانسانية والمنظمات الاممية..مؤكداً دعم الحكومة وتقديمها التسهيلات للمنظمات من أجل تنفيذ اعمالها الاغاثية والانسانية لكافة المحتاجين..لافتاً الى ان هذه الجهود محل تقدير وشكر كبيرين من الحكومة والشعب اليمني.