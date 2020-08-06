شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عاصفة رملية تجتاح العاصمة عدن والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020 إجتاحت عاصفة رملية مساء اليوم الخميس، العاصمة عدن، وفق ما أفاد مراسلنا في المدينة .

وقال مراسلنا، أن رياح شديدة محملة بالأتربة إجتاحت مختلف مديريات المحافظة .. لافتاً إلى العاصفة كانت شديدة وغطت سماء المدينة وعرقلت حركة المركبات في الشوارع . وتشير توقعات الطقس إلى أن درجة حرارة الهواء ستتراوح بين 33 و 35 درجة مئوية ومن المتوقع هطول الأمطار, مع هبوب رياح بسرعة من 18-32 كم / ساعة .

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