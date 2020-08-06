اللواء بن بريك: أبناء يافع كانوا سباقين في التضحية من أجل إستقلال الجنوب وأمنه

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

أكد اللواء أحمد سعيد بن بريك رئيس الجمعية الوطنية للمجلس الانتقالي الجنوبي، أن أبناء يافع كانوا سباقين في تقديم التضحيات تلو التضحيات نحو استقلال الجنوب وأمنه واستقراره.



وأشاد لدى لقائه الودي، اليوم الخميس، مع المرجعية الجنوبية الشيخ عبدالرب النقيب، عضو هيئة رئاسة المجلس الانتقالي، وشيخ مشائخ الموسطة ونقيب يافع، وعدد من الوجهاء والمشائخ والشخصيات الاجتماعية بيافع بالدور الريادي ليافع ودعمها للتوجهات الوطنية للمجلس الانتقالي ومايقوم به من خطوات تجاه الجنوب وقضيته .

Advertisements

ولفت اللواء بن بريك إلى أن المجلس الانتقالي واجه تحديات كثيرة للدفاع عن أمن الجنوب، تدخلت فيها مخابرات دول داخل الجنوب، مذكرا بمسألة أزمة الرواتب والخدمات المفتعلة وغيرها وليس آخرها اتفاق الرياض الذي انتصر فيه المجلس.

وأكد اللواء أن المجلس يسعى إلى مستقبل زاهر وآمن لعدن وللجنوب بشكل عام يستعيد فيه المواطن كرامته وإنسانيته وينعم بالخدمات والثروة.

واختتم حديثه بالتأكيد على أن الجنوب حقق الكثير وانتزع اعتراف دولي وإقليمي وحتى على المستوى المحلي وأثبت وجوده وقوته على الأرض وبات رقما صعبا ويحسب له حساب.

وكان اللواء بن بريك ومعه مساعد الأمين العام لهيئة رئاسة المجلس، فضل الجعدي قد وصلا اليوم الخميس، إلى مديرية يافع على رأس وفد مرافق له وعدد من أعضاء الهيئة الادارية للجمعية وعدد من القيادات العسكرية والامنية.