شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. عروسين كانا على وشك الموت وهذا مافعله عشرات الناس والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - كاد ان يتحول زفاف عروسين لكارثة وكانت حياتهما مهددة بسبب السيول التي كادت تجرف سيارة الزفاف بمحافظة شبوة .

وتداول نشطاء على منصات التواصل الاجتماعي، صوراً ومقاطع فيديو، أظهرت حجم الأضرار الناجمة جراء مياه سيول الأمطار.

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ومن بين الصور التي لاقت رواجاً واسعاً، غرق سيارة نوع “صالون” تقل عروسين في محافظة شبوة.



وطبقاً لناشطين فإن السيارة التي في الصورة، يستقلها عروسين، كانا في طريقهما ضمن موكب الزفاف إلى منزل العريس، ولأن السيول كادت أن تضع حداً لحياتهما، تداعى المشاركون في موكب العرس، وقاموا بتثبيت السيارة، قبل إخراج العروسين من داخلها، ونقلهما إلى سيارة أخرى.



وأدت الأمطار التي هطلت بغزارة على معظم المحافظات قبل أيام قليلة إلى غرق و وفاة عشرات الأشخاص.



وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن الامطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 9 ألاف أسرة يمنية.

