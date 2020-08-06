شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. انفجار عنيف يهز مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - هز انفجار عنيف مدينة مأرب، مساء اليوم الخميس، جراء استهداف الحوثيين المحافظة بصاروخ بالستي. وكشف مصدر محلي عن مقتل اثنين واصابة اخرين في القصف الصاروخي الذي استهدف جنوب المدينة من قبل الحوثيين. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed واشار المصدر الى ان الفرق الاسعافية هرعت الى مكان الحادثة وقامت بنقل القتلى والجرحى الى مستشفى المدينة العام

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