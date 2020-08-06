شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : عدن تُضرب هذه اللحظة بشكل لم يسبق له مثيل (مستجدات طارئة) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - على غير المتوقع يضرب مدينة عدن إعصار رياح شديد ولم يسبق له مثيل، خلع الواح الكهرباء وصحون الستلايت من السطوح.

كما حمل الاعصار معه الاتربة والمخلفات الصلبة المرمية بالشوارع وضرب بها واجهات المباني، ما تسبب باضرار بالغة حسب افادة السكان لمحرر يمن دايركت.

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ويأتي إعصار الرياح متزامناً مع اعصار مطري بدأت قطراته الخفيفة بالسقوط منذ لحظات.

وشكا سكان الشيخ عثمان ومنطقة الممدارة في مدينة عدن من توابع الأتربة التي يثيرها هذه الاثناء الاعصار، وتتسبب بالتحسس وضيق النفس والربو للاطفال وكبار السن. فضلا عن السيارات التي تهشم زجاج بعضها بفعل المواد الصلبة المتطايرة.

ويتخوف السكان من العاصفة التي قد تتسبب بفيضانات وسيول تخلف اضرارا لا قدرة لهم على احتمال اثارها الكارثية في ظل غياب الدولة وانقلاب الانتقالي الذي لا يقدم شيئا سوى عرقلة المرافق الحكومية ومنعها من مزاولة عملها كما يجب.

وقالوا ان عاصفة مع البرق والمطر تضرب مديريات عدن وتبلغ سرعة الرياح 43 كم / ساعة والغطاء السحابي ١٠٠٪ ،محذرا السكان من الابتعاد عن مجاري السيول كما حذر من النزول للبحر لعمليات الصيد . الجدير بالذكر أن اليمن تشهد تغير مناخي قد يصل إلى عام 2024