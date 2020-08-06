شكرا لقرائتكم خبر عن ورد للتو : فلكي يمني يفاجئ الجميع ويطلق تحذير هام وطارئ لجميع اليمنيين (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - حذر فلكي يمني شهير المسافرين من السفر بهذه الفترة بسبب مطلع نجم سهيل.

وطالب الفلكي عدنان الشوافي، في بيان بتوخي الحذر الشديد وعدم المغامرة هذه الأيام لما هو معروف عن أمطار سهيل و ما يرفقها من مخاطر السيول و تدني الرؤية الافقية والانزلاقات الصخرية و الاتربة في الطرقات؛ خصوصا الطرق الرئيسية بين المدن و المكتظة بالحركة هذه الأيام،مشيراً إلى أن اليمن تشهد حالة من اضطراب الطقس الماطرة هذه الايام وهطول الأمطار الغزيرة و شديدة الغزارة على بعض المناطق و التي تعرف لدى المزارع اليمني بالمعلم الزراعي "سهيل" الا أن ما يميز طلوع نجم سهيل هذا العام هو تزامنه مع إجازة عيد الاضحى المبارك 1441 هجرية

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وأهاب بكافة المسافرين هذه الايام بالحذر الشديد، مذكرا بحكمة شهيرة في الموروث الفلكي اليمني منسوبة للحكيم اليماني "علي ولد زايد" تقول

"أوصيك يا جمال لا تسافر.. عند مطلع سهيل أو في مغيب الظوافر"؛ وتعد هذة الايام مطلع سهيل.

وكانت الأمم المتحدة، أعلنت أن الامطار الغزيرة والفيضانات أثرت على أكثر من 9 ألاف أسرة يمنية.

وتشهد العديد من المحافظات اليمنية منذ اسبوعين أمطاراً غزيرة خلفت خسائر بشرية وأضراراً بالغة في منازل المواطنين وكذلك مخيمات النازحين والاراضي الزراعية.