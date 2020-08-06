شكرا لقرائتكم خبر عن الجيش العماني يعلن الجاهزية التامة بعد إصدار البيان رقم ( 1 )إستعداداً لما سيحدث في الساعات القادمة ! والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أكدت قوات الجيش العماني بكافة تشكيلاتها البرية والبحرية والجوية جاهزيتها التامة وتسخير مقدراتها للمساهمة في التعامل مع الحالة المدارية والتي من المتوقع أن تمر بها السلطنة اعتبارا من اليوم الخميس السادس من الشهر الجاري.

وأكدت مصادر إعلامية أن القوات المسلحة أخذت كافة أوجه الاستعداد والتحضير ومنذ البدء في الإعلان عن هذه الحالة المدارية، وذلك من خلال تفعيل خططها الموضوعة وتطويرها وفقا لهذه الحالة المدارية لتقديم الدعم والمساندة.

وأوضحت أنه تم توجيه أسلحة قوات السلطان المسلحة والمتمثلة في الجيش السلطاني العماني وسلاح الجو السلطاني العماني والبحرية السلطانية العمانية بالإضافة إلى الخدمات الهندسية بوزارة الدفاع لتقديم العون والمساعدة للمواطنين والمقيمين في المحافظات والولايات التي من المتوقع أن تتأثر بالحالة الجوية المدارية وذلك من خلال اللجان العسكرية الفرعية للتعامل مع الحالات الطارئة.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني قد أصدرت اليوم البيان رقم (1) حول الحالة الجوية في بحر العرب، وذكرت بأن آخر تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة ونماذج التنبؤات العددية للطقس توضح بوادر تشكل منخفض مداري شمال شرق بحر العرب مساء غد الخميس الموافق 6 أغسطس وحتى يوم الاثنين الموافق 10 أغسطس.