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الان عاصفة شديدة هي الأولى من نوعها تضرب محافظة يمنية جديدة تشتهر بإرتفاع الفيضانات.. والارصاد يحذر المواطنين ويطالب بالاستعدادات التامة

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عدن - ياسمين التهامي - في سياق تواصل سلسلة الامطار المتدفقة على المحافظات اليمنية، تشهد في الأثناء  محافظة الحديدة امطار غزيرة مع رياح شديدة بشكل اشبه بالعاصفة مع مخاوف من فيضانات وسيول تخلف اضرار .

 

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وقالت مصادر مطلعة في الارصاد الجوي  لـ ""الخليج 365" " ان عاصفة مع البرق والمطر تضرب مديريات الحديدة وتبلغ سرعة الرياح 43 كم / ساعة والغطاء السحابي ١٠٠٪ ،محذرا السكان من الابتعاد عن مجاري السيول كما حذر من النزول للبحر لعمليات الصيد . الجدير بالذكر أن اليمن تشهد تغير مناخي قد يصل إلى عام 2024  

 

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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