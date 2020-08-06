شكرا لقرائتكم خبر عن ورد الان : الكشف عن كارثة مروعة في مأرب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إدارة الدفاع المدني بمحافظة مأرب، الخميس، وفاة عشرة أشخاص غرقاً في مياه السيول المتدفقة من سد مأرب بعد فيضانه نتيجة الأمطار الغزيرة التي تشهدها البلاد منذ نحو أسبوعين.

وحسب إدارة الدفاع المدني، فإن هذا العدد يعد حصيلة يوم واحد، وسط تحذيرات ومناشدات لجميع المواطنين من خطورة مياه السد ومجرى المياه بعد المفيض.

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وكان مكتب الصحة بالمحافظة قد أعلن الإثنين الماضي عن وفاة 17 شخصا بينهم 8 أطفال وإصابة 4 آخرين جراء السيول والأمطار التي تشهدها المحافظة.

ودعا مكتب الصحة والسكان بمحافظة مأرب المستشفيات إلى رفع جاهزية الطوارئ خلال إجازة عيد الأضحى المبارك وما تشهده المحافظة من هطول أمطار وتدفق السيول في عدد من مديرياتها.

وكانت سيول الأمطار قد جرفت عدداً من المنازل وخيام النازحين في محافظة مأرب، فيما قطعت عدداً من الطرق الرئيسية.