شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل.. قوات الشرعية تفاجئ الجميع وتعلن السيطرة الكاملة على حزم الجوف والموازين تتغير (تفاصيل) والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تمكنت قوات الجيش التابع للحكومة الشرعية اليوم الخميس، من تحرير مدينة الحزم مركز عاصمة محافظة الجوف شمال شرقي اليمن. و عن مصادر ميدانية قولها إن افراد الجيش يطوقون في الأثناء مبنى المحافظة بعد سيطرتهم على مدينة الحزم ومنزل محافظ المحافظة اللواء أمين العكيمي. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed وبحسب المصادر فإن المعارك تدور على أشدها بين أفراد الجيش وجماعة الحوثي، بالحزم في محاولة من الأخيرة لمنع استعادة الجيش مركز المحافظة. ومطلع مارس/ آذار الماضي، سيطرت جماعة الحوثي على مدينة الحزم مركز محافظة الجوف، بعد يومين من انسحاب قوات الجيش بعتادها العسكرية من مركز المحافظة.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر عاجل.. قوات الشرعية تفاجئ الجميع وتعلن السيطرة الكاملة على حزم الجوف والموازين تتغير (تفاصيل) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.