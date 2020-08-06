شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني لاسعار الذهب والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في صنعاء الخميس - 06/08/2020 . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed الجنيه الذهب شراء = 265,500 ريال بيع = 276,000 ريال الجرام عيار 21 شراء = 33,200 ريال بيع = 35,600 ريال Advertisements أسعار الذهب غير ثابتة ومرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني أسعار الذهب في عدن الخميس - 06/08/2020 الجنيه الذهب شراء = 350,500 ريال بيع = 360,000 ريال الجرام عيار 21 شراء = 43,800 ريال بيع = 46,000 ريال أسعار الذهب غير ثابتة ومرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر ارتفاع جنوني لاسعار الذهب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.