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ارتفاع جنوني لاسعار الذهب

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عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في صنعاء

الخميس - 06/08/2020

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 الجنيه الذهب

شراء = 265,500 ريال 

بيع = 276,000 ريال 

 

الجرام عيار 21 

شراء = 33,200 ريال 

بيع = 35,600 ريال 

 

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 أسعار الذهب غير ثابتة ومرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

 

 

 أسعار الذهب في عدن

الخميس - 06/08/2020

 

 الجنيه الذهب

شراء = 350,500 ريال 

بيع = 360,000 ريال 

 

الجرام عيار 21 

شراء = 43,800 ريال 

بيع = 46,000 ريال 

 

أسعار الذهب غير ثابتة ومرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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