شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع جنوني لاسعار الذهب والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - أسعار الذهب في صنعاء
الخميس - 06/08/2020
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الجنيه الذهب
شراء = 265,500 ريال
بيع = 276,000 ريال
الجرام عيار 21
شراء = 33,200 ريال
بيع = 35,600 ريال
أسعار الذهب غير ثابتة ومرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
أسعار الذهب في عدن
الخميس - 06/08/2020
الجنيه الذهب
شراء = 350,500 ريال
بيع = 360,000 ريال
الجرام عيار 21
شراء = 43,800 ريال
بيع = 46,000 ريال
أسعار الذهب غير ثابتة ومرتبطة بأسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الريال اليمني
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن السعيد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.