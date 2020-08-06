اليمن يطلب من الإيسيسكو تسجيل الأغنية الصنعانية بقوائم تراث العالم الإسلامي

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - طلبت الجمهورية اليمنية من منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (ايسيسكو) إدراج الأغنية الصنعانية ضمن التراث الثقافي غير المدني اليمني بقائمة الترااث في العالم الإسلامي . جاء ذلك في رسالة سلمها سفير اليمن لدى المملكة المغربية عز الدين الأصبحي، اليوم، إلى المدير العام لمنظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو)، الدكتور سالم المالك . ورحب الدكتور المالك، بطلب وزارة الثقافة..مشيرا الى انهم سيدرسون الملف وسيعرض على لجنة التراث في العالم الإسلامي..مؤكدا أن الجماليات التي يمتلكها الغناء الصنعاني من كمالية إيقاعاته وتميز كلماته وشعره جعلته متفردا عن الألوان الغنائية الأخرى..لافتاً الى ان النخلة تمثل تراثا عربيا أصيلا. وكان السفير الاصبحي، قد استعرض ما تعرضت له الآثار اليمنية من أضرار جراء الأمطار الغزيرة التي تسببت في انهيار أربعة مبان أثرية في مدينة صنعاء القديمة، المصنفة على لائحة مواقع التراث العالمي.



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