تقرير حكومي أولي يكشف حجم أضرار السيول وفيضان سد مأرب

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

الخليج 365

كشف تقرير حكومي أولي، جرى مناقشته اليوم في إجتماع لجنة الطوارئ بمحافظة مأرب برئاسة المحافظ اللواء سلطان العرادة، حجم الأضرار التي خلفتها سيول الامطار وفيضان بحيرة سد مأرب والاحتياجات الانسانية العاجلة للتجمعات السكانية للمجتمع المضيف ومخيمات النازحين في مختلف مديريات المحافظة.

وأظهر التقرير الذي اعدته اللجنة المكلفة من المحافظ لحصر الاضرار وتقييم الاحتياجات مع السلطات المحلية بالمديريات، الاضرار التي تم رصدها حتى 6 أغسطس الجاري، لتدفق سيول الامطار وفيضان مياه السد، والتي شملت وفاة 19 شخصا منهم 17 طفلا، وتضرر 16 الفا و885 اسرة في سبع مديريات فقط هي(المدينة،صرواح ،مدغل،رغوان ،رحبة وحريب)، منها 3666 أسرة تضررت تضررا كليا واصبحت بالعراء، فيما 13219 أسرة تضررت تضررا جزئيا، حيث شملت الاضرار تدمير المساكن والمباني، وتلف المواد الايوائية وغير الغذائية، وتدمير مصادر المياه والخزانات والصرف الصحي، وتلف المواد الغذائية.

Advertisements

واشار التقرير الى جرف السيول 6 كم من الاسفلت و8 كم من الطرق المعبدة، وتدمير وغرق اكثر من 43 بئر مياه عامة وخاصة بالمزارعين مع الشبكات الداخلية داخل وحول حوض سد مأرب واتلاف 3 محولات كهربائية و50 عمود شبكة كهرباء، في مديرية صرواح فقط، الى جانب تدمير صهاريج شفط الصرف الصحي والأرصفة والأشجار في شوارع مدينة مأرب عاصمة المحافظة ، وتضرر محطة الصرف الصحي وشبكة مياه الروضة بالمدينة .

ولفت التقرير إلى تدمير مقلب المخلفات الصلبة بمديرية الوادي، وتضرر الطرق الرابطة بين قرى مديرية الرحبة ، وتدمير اغلب المزارع في وادي اللب ومركز المديرية مع الابار الموجودة بها وشبكات المياه فيها، فضلا عن عزل مديرية جبل مراد عن المحافظة جراء تضرر الطريق الرئيس لها وجرف السيول لعبارات تصريف المياه وتضرر الممتلكات العامة والخاصة، فيما الاضرار في بقية المديريات مازالت لجان التقييم تعمل فيها.

ولفت التقرير الى التدخلات العاجلة التي قامت بها السلطة المحلية خاصة في مديرية صرواح التي تعتبر اكبر المتضررين بسبب تدفق السيول اليها من محافظات مأرب والبيضاء وذمار، وصنعاء، الى جانب امتلاء حوض سد مأرب وفيضانه، ابرزها: نقل النازحين المتضررين في مخيمات الصوابين وذنة الهيال الى مناطق مرتفعة وبعيدة عن حوض السد وتوفير صهريجين لنقل المياه باستمرار للنازحين بالمخيمين، وفتح طريق لمخيمات الراك والمريتخ الواقعة جنوب غرب السد وشق طريق الى مخيمات منساح الروضة لتسهيل الحركة وادخال المساعدات الانسانية ،وتقديم مساعدات نقدية لعدد 485 أسرة في مخيمات حوض السد لتمكينها من الانتقال الى اماكن مرتفعة تحت اشراف الوحدة التنفيذية لادارة مخيمات النازحين.

وبين التقرير الى ان المتضررين يحتاجون بشكل عاجل الى 3666 مأوى و17460 حالة مساعدات ايواء غير غذائية، ومثلها مساعدات في مجال المياه والاصحاح البيئي، فضلا عن 15324 سلة غذائية عاجلة.