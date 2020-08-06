شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 مليار ريال للسلطة المحلية في المهرة والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - ووجه رئيس الوزارء، الدكتور، معين عبدالملك، بصرف (10) مليار ريال يمني من أجل مساعدة السلطة المحلية في تقديم الخدمات الضرورية للمواطنين ، مؤكداً بأنه سوف يقوم بزيارة تفقدية الى محافظة المهرة بعد التشكيل الحكومية الجديدة للإطلاع على الاحتياجات الضرورية وسبل تقديم الخدمات للموطنين في المحافظة. جاء ذلك خلال لقاءه اليوم الخميس، بالعاصمة السعودية الرياض، وكيل محافظة المهرة للشؤون الفنية المهندس سالم محمد العبودي لمناقشة مجمل، الأوضاع في المحافظة. وخلال اللقاء، استمع رئيس مجلس الوزاء من الوكيل العبودي ، الى شرح تفصيلي من مجمل الأوضاع الخدمية والتنموية في المحافظة وما تبذلة السلطة المحلية من جهود كبيرة في ملف الخدمات الأساسية، وكذا احتياج السلطة المحلية للدعم المالي لتنفيذ برنامجها الاستثماري والمساهمة في التخفيف من الألتزامات المالية على السلطة المحلية بالمحافظة.



Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس الوزراء يوجه بصرف 10 مليار ريال للسلطة المحلية في المهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليمن العربي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.