مليشيا الحوثي تستهدف القرى السكنية بالجاح جنوب الحديدة 

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020 الحديدة - الخليج 365 فتحت مليشيات الحوثي المدعومة من إيران، اليوم الخميس، نيران أسلحتها المتوسطة على القرى السكنية ومنازل المواطنين في منطقة الجاح التابعة لمديرية بيت الفقيه.

Advertisements وذكرت مصادر محلية، أن المليشيات الحوثية أطلقت نيران أسلحتها الرشاشة عيار 12,7 ومعدل البيكا صوب منازل المواطنين في المنطقة. وأضافت المصادر، أن الاستهداف الحوثي تسبب بحالة من الرعب والذعر في صفوف المدنيين لاسيما النساء والأطفال. وتواصل مليشيات الحوثي استهداف الأحياء والقرى السكنية ومنازل المواطنين في مختلف مديريات محافظة الحديدة مخلفة الآف الشهداء والجرحى من المدنيين الأبرياء.

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