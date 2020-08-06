شكرا لقرائتكم خبر عن بيان عاجل من مؤسسة الاتصالات بصنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - أعلنت المؤسسة العامة للاتصالات في صنعاء والخاضعة لسيطرة الحوثي عن خروج 65% بالمائة من السعات الدولية للإنترنت عن الخدمة في اليمن جراء الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة.

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ونقلت وكالة (سبأ) الخاضعة لسيطرة الحوثي عن مصدر في المؤسسة بأن 65 بالمائة من السعات الدولية للأنترنت خرجت عن الخدمة بسبب الأمطار الغزيرة والسيول الجارفة التي قطعت الألياف الضوئية في عدد من المحافظات.

ولفت المصدر إلى أن حركة الأنترنت تأثرت في عموم المحافظات جراء تقطع كابلات الألياف الضوئية.

وأشار المصدر إلى أن الفرق الفنية التابعة للمؤسسة العامة للاتصالات تعمل على قدم وساق لإصلاح كابلات الألياف الضوئية وإعادة خدمات الأنترنت لطبيعتها.

ولا تزال جماعة الحوثي تتحكم بتزويد خدمة الانترنت في اليمن بالكامل من صنعاء ، رغم مرور عامين على تدشين الشرعية لخدمة عدن نت والتي لم تتجاوز تغطيتها مدينة عدن.