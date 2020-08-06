شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : الحديدة تشتعل بمعارك عنيفة بين القوات المشتركة والحوثيين والان مع التفاصيل
عدن - ياسمين التهامي - دارت معارك عنيفة بين القوات المشتركة في الساحل الغربي ، وبين مليشيات الحوثي الإنقلابية بعد هجوم نفذه الاخير على مواقع القوات المشتركة اليوم الخميس جنوب محافظة الحديدة .
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وقالت مصادر عسكرية أن القوات المشتركة أفشلت هجوما عنيفا على مواقعها في مديرية التحيتا جنوب مدينة الحديدة ، شنته مليشيات الحوثي الإنقلابية فجر اليوم .
ونفذت المليشيات الإنقلابية هجمات عنيفة على مواقع القوات المشتركة في منطقة الجبلية التابعة لمديرية التحيتا .
وعقب الهجوم دارت معارك عنيفة بين الطرفين شهدتها المنطقة استمرت لساعات، تمكنت خلالها القوات المشتركة من إجبار المليشيا على التراجع والفرار، بعد تكبيدها قتلى وجرحى .
وتسعى المليشيات الحوثية على أحداث تقدمات بعد محاولات متكررة ، ردا على تلقيها ضربات موجعة في جبهات مختلفة في الساحل الغربي بمحافظة الحديدة .
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