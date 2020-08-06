شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : تحذيرات من ليلة كارثية تنتظر العاصمة صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - .

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https://t.me/yemen2saedشهد العاصمة اليمنية صنعاء ومعها مدن ومحافظات يمنية أخرى في ساعات الليل الأولى من اليوم الخميس أمطارا غزيرة وكارثية وتهدد بالمزيد من الخسائر والدمار في مزراع المواطنين وممتلكاتهم والبنية التحيتة للمدن الرئيسية.

وأفادت مصادر محلية في العاصمة صنعاء بأن أمطار غزيرة تشهدها صنعاء حتى لحظة كتابة الخبر”مغرب الخميس”.

وأضافت المصادر بأن الأجواء مهيأة لأمطار أكثر غزارة خلال ساعات الليل القادمة.

وحذرت المصادر جميع المواطنين من التواجد في مجاري السيول خصوصا سائلة صنعاء والمناطق المجاورة لها والبيوت القديمة والمهددة بالسقوط خوفا من انهيارها فوق رؤوسهم.

وكان المركز الوطني للأرصاد الجوية اليمنية، قد توقع اليوم الخميس، بهطول أمطار أكثر غزارة على ثمان محافظات يمنية خلال الساعات القادمة.

و أوضح المركز في نشرته التنبيهية، أطلع عليها” المشهد اليمني “، بأن الأمطار ستكون أكثر غزارة على محافظات (صعدة، حجة، عمران، صنعاء، المحويت، ريمة، ذمار، إب) و تمتد شرقا الى أجزاء من الهضاب الداخلية لمحافظات (البيضاء، الضالع، لحج، أبين، شبوة) و أجزاء متفرقة من صحارى محافظات (مأرب، الجوف، حضرموت) ، كما تمتد غرباً إلى أجزاء من السواحل الغربية لمحافظات (حجة، الحديدة، تعز) و المرتفعات المحاذية لها، و قد تشهد أجزاء من السواحل الجنوبية و الشرقية و المناطق الداخلية المحاذية لها هطول أمطار متفرقة.

ونوه المركز بهطول المزيد من الأمطار متفاوتة الشدة، يرافقها الرياح الشديدة و العواصف الرعدية و تدفق السيول في الشعاب و الوديان على سلسلة المرتفعات الغربية من صعدة شمالاً و حتى أجزاء من محافظة لحج جنوباً. ولفت إلى إستمرار حالة عدم الاستقرار في الأجواء على أجزاء واسعة من البلاد، و لكن بحدة أقل مما كانت عليه في الأيام السابقة.

و حذر المركز المواطنين في المناطق المتوقع هطول الامطار عليها بعدم التواجد في مجاري السيول و بطون الأودية و التي اعتاد الناس عبورها بوسائل النقل و أخذ الاحتياطات اللازمة من الانهيارات الصخرية و الانخفاض في مدى الرؤية الأفقية بسبب السحب المنخفضة و الضباب و الانزلاقات الطينية، خاصة في الطرقات و المنعطفات الجبلية، و ضرورة الاحتماء من العواصف الرعدية و عدم استخدام الهواتف الجوالة و الأجهزة الكهربائية أثناء و بعد هطول الأمطار حفاظاً على سلامتهم و ممتلكاتهم.

