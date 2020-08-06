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عدن - ياسمين التهامي - وزارة العمل بالسعودية أنهاء 10 مهن عمالة وافدة جديدة بالمملكة !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ المصدر المسؤل بوزارة العمل بالمملكة العربية اليسعودية على اصدار بعض القرارات التى تودع عشرمهن جديدة التة يعمل بها الوافدين والمقيمين بالمملكة ولذلك قفرارنا نحن فريق عمل صحيفة المختصر نيوز نعرض الى سيادتكم اهم التفاصيل .. وفى سياق متصل وعبر احد متابعينا بوزارة العمل قد نشر الاتى وقيل وداعا لـ 10 مهن جديدة في المصدر المسؤل بوزارة العمل بالمملكة العربية اليسعودية على اصدار بعض القرارات التى تودع عشرمهن جديدة التة يعمل بها الوافدين والمقيمين بالمملكة ولذلك قفرارنا نحن فريق عمل صحيفة المختصر نيوز نعرض الى سيادتكم اهم التفاصيل .. وفى سياق متصل وعبر احد متابعينا بوزارة العمل قد نشر الاتى وقيل وداعا لـ 10 مهن جديدة في السعودية ( وسلسلة ترحيلات قادمة بالجملة ) إستعدواإنهاء رخص العمل للعاملين بها أيضا مع بداية 2021. وفى سياق متصل قيل ان المهن التي لن يحصل فيها الوافدين على فرصة لتجديد رخص العمل، سيكون أمامهم فترة زمنية محددة ممنوحة من قبل وزارة العمل لتحسين أوضاعهم وتسوية أمورهم والبحث عن وظائف أخرى. ومن ضمن أسماء الوظائف التي لن يحصل العاملين بها على فرصة تجديد الإقامة نهاية هذا العام وهي كالآتي اولآ الحجوزات، المشتريات، التسويق، المكاتب الأمامية والمتاجر الحلويات والسجاد بأنواعه والمنتجعات، الشقق الفندقية والفلل الفندقية المصنفة بمستوى 4 نجوم فأعلى. وذكر فى نفس التقرير لــ وزارة العمل السودية عن توطين قطاع الإتصالات إبتداءا من الآن ولنهاية 2020. وأكد المصدر المسؤل أن الوزارة تعمل وفق شراكة استراتيجية وتكامل مميز مع العديد من الجهات الحكومية ومنشآت القطاع الخاص، وأشار أن الكثير من هذه المهن لن يتم تجديد الإقامة بها نهاية 2020 إستمرارا لخطة المملكة في التوطين وتوفير فرص عمل

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