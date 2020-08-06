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عدن - ياسمين التهامي - مسؤول خليجي رفيع يباغت الجميع ويكشف صورة منفذ تفجير بيروت..شاهد صورة المنفذ الذي ازهق أرواح اللبنانيين وابكاهم من شدة القهر( صورة صادمة )

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - صدمة كبيرة لكل اللبنانيين والعرب بعد ان سخر من تفجير بيروت الذي هز العالم وقتل كثير من اللبنانيين. وحول ضاحي خلفان تلك المأساة الى سخرية اثارت غضب الجميع ووصف بانه عديم المشاعر ولا يأبه لحياة الناس او موتهم وأثار ضاحي خلفان تميم موجة من الجدل بعد نشر صورة زعم أنها لمنفذ انفجار مرفأ بيروت. حيث نشر ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - صورا لانفجار مرفأ لبنان . ونشر خلفان صورة من الدخان توحي وكأنها سيدة وعلق عليها قائلا: في تفجير مرفأ بيروت ظهرت صورة منفذ عملية الغارة في شكلها الظاهر امامكم. وهاجم مغردون تغريدة ضاحي خلفان حيث قال أحدهم: شيخ خلفان هناك ضحايا وآسر فقدت آبناءها المفروض تراعي مشاعر آهلنا الاعزاء بلبنان حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال آخر: وقت مسخرة هذا حسبنا الله ونعم الوكيل. ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - صدمة كبيرة لكل اللبنانيين والعرب بعد ان سخر من تفجير بيروت الذي هز العالم وقتل كثير من اللبنانيين. وحول ضاحي خلفان تلك المأساة الى سخرية اثارت غضب الجميع ووصف بانه عديم المشاعر ولا يأبه لحياة الناس او موتهم وأثار ضاحي خلفان تميم موجة من الجدل بعد نشر صورة زعم أنها لمنفذ انفجار مرفأ بيروت. حيث نشر ضاحي خلفان تميم - نائب رئيس شرطة دبي - صورا لانفجار مرفأ لبنان . ونشر خلفان صورة من الدخان توحي وكأنها سيدة وعلق عليها قائلا: في تفجير مرفأ بيروت ظهرت صورة منفذ عملية الغارة في شكلها الظاهر امامكم. وهاجم مغردون تغريدة ضاحي خلفان حيث قال أحدهم: شيخ خلفان هناك ضحايا وآسر فقدت آبناءها المفروض تراعي مشاعر آهلنا الاعزاء بلبنان حسبنا الله ونعم الوكيل. وقال آخر: وقت مسخرة هذا حسبنا الله ونعم الوكيل.

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