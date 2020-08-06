شكرا لقرائتكم خبر عن زوج مغدور يعود الى منزله فيجد زوجته في وضع حميمي مع صديق عمره ..شاهد النهاية الكارثية بعد اقدام الزوجة الخائنة وعشيقها على هذا العمل المرعب ! والان مع نوافيكم بالتفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - زوج مغدور يعود الى منزله فيجد زوجته في وضع حميمي مع صديق عمره ..شاهد النهاية الكارثية بعد اقدام الزوجة الخائنة وعشيقها على هذا العمل المرعب !

شاهد تكملة الخبر في الأسفل جديد اب برس Advertisements ​ ت محكمة في مصر حكمًا بالإعدام على سيدة وعشيقها، بعدما أقدما على إنهاء حياة الزوج المخدوع. وتفصيلا، كان زوج المتهمة قد شعر بنوبة إعياء شديدة أجبرته على مغادرة الدوام مبكرًا، ليعود لمنزله للراحة، لكنه اكتشف ما حاولت زوجته وصديقه إخفاءه عنه طيلة أشهر. وتفاجأ الرجل بوجود زوجته وصديق عمره بغرفة النوم بمنزله، وقبل أن ينطق بكلمة واحدة عاجله صديقه بلكمة مستغلا حالته الجسمانية المنهكة وبمجرد سقوطه أرضا أجهز عليه بكلتا يديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وتمكن الأهالي من ضبط المجرمين وتسليمهما لقوات الأمن، وبإجماع الآراء، أسدل الستار على الواقعة بعدما قضت بالإعدام شنقا لكل منهما. ت محكمة في مصر حكمًا بالإعدام على سيدة وعشيقها، بعدما أقدما على إنهاء حياة الزوج المخدوع. وتفصيلا، كان زوج المتهمة قد شعر بنوبة إعياء شديدة أجبرته على مغادرة الدوام مبكرًا، ليعود لمنزله للراحة، لكنه اكتشف ما حاولت زوجته وصديقه إخفاءه عنه طيلة أشهر. وتفاجأ الرجل بوجود زوجته وصديق عمره بغرفة النوم بمنزله، وقبل أن ينطق بكلمة واحدة عاجله صديقه بلكمة مستغلا حالته الجسمانية المنهكة وبمجرد سقوطه أرضا أجهز عليه بكلتا يديه حتى لفظ أنفاسه الأخيرة. وتمكن الأهالي من ضبط المجرمين وتسليمهما لقوات الأمن، وبإجماع الآراء، أسدل الستار على الواقعة بعدما قضت بالإعدام شنقا لكل منهما.

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