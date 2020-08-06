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عدن - ياسمين عبدالعظيم - إنتشرت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، للممثلة المصرية ​غادة عبد الرازق​ أثارت ضجّة كبيرة بين المتابعين والنشطاء. والسبب يعود الى أنّ الصور، كانت قد التُقطت قبل اجراء غادة عبد الرازق عمليات التجميل. ونالت الصور العديد من التعليقات من قبل الجمهور الذي اعتبر أن علامات وجهها تغيرت ككثيرا وأنها اليوم أجمل بكثير من تلك الفترة. إلا أنّ قسماً لا بأس به من الجمهور تغزل بجمالها، موضّحاً أنّ عبد الرازق كانت جميلة جدا من قبل انما بعض التعديلات زادت على جمالها جمالا. ------------------------------ شاهد آخر الأخبار الساخنة : • ظهرت شبه عارية وصدمت الجميع بجسدها المثير .. نجمة مسلسل أرطغرل تنشر صور فاضحة وتشعل مواقع التواصل الاجتماعي .. شاهد • الفتاة السعودية الهاربة رهف القنون بدون "ملابس داخلية" وتعلق: لم أخلق لأكون خفية ..شاهد Advertisements • هل تخيلتم كيف كان شكل الفنانة غادة عبدالرزاق قبل عمليات التجميل ..سوف تنصدمون عند مشاهدتكم هذة الصور • كيف تحولت ليلة العمر إلى كابوس.. عروس لبنان تكشف تفاصيل ما حدث لها بعد انفجار بيروت • فنانة عربية شهيرة تنشر صورها عارية في سيارة "لامبورغيني" ..استعرضت مؤخرتها بطريقة صادمة ودخلت عالم الاباحية ..شاهد الفيديو والصور • تسريب صور فاضحة لأميرة خليجية وهي في وضعيات فاضحة في السيارة مع عشيقها ..شاهد -----------------------

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