[ وفاة 3 أشخاص غرقاً في سدود مائية بمحافظتي صنعاء والمحويت ]

توفي ثلاثة شبان في حوادث غرق متفرقة، شهدتها محافظتي صنعاء، والمحويت، اليومين الماضيين.



وقالت مصلحة الدفاع المدني الخاضعة للحوثيين، أنه جرى انتشال 3 جثث لشبان غرقوا أثناء محاولتهم السباحة في سدود مائية 2 منهم في مديرية بني حشيش بمحافظة صنعاء(شمال) وآخر في شبام كوكبان بمحافظة المحويت (شمال غرب).



وبحسب بيان المصلحة التي تابعه "يمن شباب نت"، فإن شاباً يُدعى "محمد احمد الفضايل" ـ 20 عاما ـ مات غرقا أثناء محاولته السباحة في سد مختان بمديرية بني حشيش، فيما توفي شخص آخر يُدعى "جبران مجاهد العقر" ـ21 عام ـ غرقا أثناء محاولته السباحة في سد داود في ذات المديرية بمحافظة صنعاء.



وأوضحت المصلحة، أن فريقا تابعا لها انتشل جثة المواطن "أصيل حفظ الله علي سعد البالغ" ـ 15عاما ـ توفي غرقاً في سد مائي بضلاع شبام كوكبان في محافظة المحويت.



وتسببت الأمطار التي تشهد اليمن بتدفق كبير للسيول وازدياد منسوب المياة في السدود والحواجز المائية الأمر الذي بات يشكل خطراً على حياة المدنيين.

