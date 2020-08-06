إب..وفاة طفلين وإصابة أمهما إثر انهيار منزل جراء تساقط الأمطار

توفي طفلان وأصيبت أمهم بإصابات بليغة، الأربعاء، جراء انهيار منزلهم بسبب الأمطار الغزيرة، في محافظة إب، وسط اليمن.



وقالت مصادر محلية لـ "يمن شباب نت" إن منزلاً في عزلة خودان بمديرية يريم(شمال)، يأوي أسرة من فئة المهمشين، انهار على ساكنيه جراء تساقط الأمطار، ماأدى إلى وفاة طفل وطفلة وإصابة أمهم بإصابات بليغة.



المصادر أضافت أن طفلة أخرى نجت من الحادثة، فيما لم يكن الأب الذي يعاني من حالة نفسية، متواجد في البيت، أثناء انهيار المنزل.



وتأتي الحادثة بعد يومين من وفاة شخص واصابة 2 آخرين إثر انهيارات صخرية جراء الأمطار في مديرية السدة(شمال شرق).



وتشهد محافظة إب، أمطاراً غزيرة صاحبتها سيول وانهيارات صخرية في عدة بلدات، تسبب بخسائر بشرية وأضرار مادية كبيرة يصعب حصرها في الوقت الراهن.



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