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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر إصابة طفلة نازحة إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات الحوثيين جنوب الحديدة والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020
الحديدة - الخليج 365
أصيبت طفلة نازحة بجروح خطيرة، إثر انفجار جسم متفجر من مخلفات مليشيات الحوثي في منطقة الحجروفة جنوب مديرية التحيتا بمحافظة الحديدة.
وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة جميلة أحمد علي عمر ذات 10 سنوات، وهي نازحة من منطقة الدنين، تعرضت لإصابة إثر إنفجار جسم متفجر يرجح انه لغم أو مقذوف من مخلفات الحوثيين، في منطقة الحجروفة شرق الحيمه بالتحيتا.
وأضافت المصادر أن حالة الطفلة خطيرة حيث بترتب يدها اليمنى وتعرضت لجروح بالغة في الرأس والوجه، وقد تم تحويلها إلى مستشفيات العاصمة عدن.
هذا وكان قد استشهد أب واثنين من أطفاله في 3 أغسطس من الشهر الجاري إثر انفجار لغم زرعة الحوثيين في قرية قضبه بمديرية الدريهمي، لتضاف هذه الجرائم إلى 44 مدنياً سقطو بين شهيد وجريح بفعل آله القتل الحوثية في الحديدة خلال شهري يونيو ويوليو من العام الجاري
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