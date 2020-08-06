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محافظ حضرموت يفتتح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب بدوعن

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اليمن العربي - دوعن 0 تبليغ

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

محافظ حضرموت يفتتح مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب بدوعن

الخليج 365 - دوعن

 

افتتح محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، اليوم بمديرية دوعن، مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب، بتمويل من مؤسسة صلة.

 

واستمع محافظ حضرموت من المدير التنفيذي لمؤسسة صلة علي باشماخ، إلى شرح مفصل حول المشروع الذي يستهدف آبار المياه بمناطق "الجحي والعرسمة ونقاب باخميس" بمديرية دوعن، و "رحبة بن جنيد" بمديرية غيل بن يمين، ويستفيد من هذا المشروع أهالي المديريتين.

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وأوضح المحافظ البحسني أن مشروع منظومة الطاقة الشمسية لتشغيل آبار مياه الشرب يأتي في إطار توجهات قيادة السلطة المحلية بالمحافظة وضمن اهتماماتها لبدء تنفيذ مشاريع تعمل بالطاقة الشمسية. 

 

وثمّن المحافظ تدخلات مؤسسة صلة الإنسانية والخدمية التي تساند جهود السلطة المحلية في توفير الخدمات الضرورية للمواطنين، في ظل الظروف الصعبة للبلاد.

 

حضر الإفتتاح عضوا مجلس النواب الشيخ محمد حسن العمودي، ومحمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح الأحمدي، وأركان المنطقة العسكرية الثانية العميد ركن عويضان سالم عويضان، ومدير عام مديرية دوعن سالم أحمد بانخر.

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