شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر المحافظ البحسني يشارك أبناء مديرية دوعن فرحتهم بالعيد والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 6 أغسطس 2020

الخليج 365 - دوعن

شارك محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثانية اللواء الركن فرج سالمين البحسني، أبناء مديرية دوعن أفراحهم بعيد الأضحى المبارك.



Advertisements

وحضر المحافظ ومعه عضوا مجلس النواب الشيخ محمد العمودي، ومحمد بن مالك، ووكيل المحافظة لشؤون الدفاع والأمن العميد صالح لحمدي، والمدير العام لمديرية دوعن سالم أحمد بانخر، وقائد لواء شبام العميد ركن محمد بن غانم، والمشائخ والأعيان وأعضاء السلطة المحلية بدوعن، جانباً من الألعاب الشعبية التي أقامها أبناء مديرية دوعن ابتهاجاً بالعيد، وزيارة المحافظ للمديرية.

وتبادل المحافظ التهاني بالعيد السعيد مع قيادة السلطة المحلية بالمديرية والقيادة العسكرية والأمنية والمشائخ والأعيان وأبناء المديرية، مطلعاً على احتياجات المديرية، ومؤكداً اهتمام قيادة المحافظة بمديرية دوعن ومديريات المحافظة كافة.