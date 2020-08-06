شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر أطفال المكلا: اذهب يا كورونا واتركنا نستمتع بالعيد "صور" والان مع التفاصيل الكاملة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - استقبل أهالي مدينة المكلا عاصمة محافظة حضرموت شرق البلاد، عيد الأضحى المبارك وسط فرحة غامرة؛ لا سيما بعد رفع السلطات المحلية تشديد حالة حظر التجول في المحافظة. ومقارنة بعيد الفطر الماضي، فقد شكلت حالة الذعر بسبب فيروس كورونا الذي تبعه حظر تجول لأكثر من 12 ساعة يومية بقطع الزيارات العائلية بين الأقارب والأصدقاء، والإكتفاء بملازمة المكوث في المنزل لتجنب حدوث إصابة قدر الإمكان، وعدم اصطحاب الأطفال للمتنزهات والحدائق العامة في المدينة. أما هذا العيد، فقد كان عيد الأطفال بدرجة كبيرة وفرصتهم الوحيدة هذا العام لتعويض ما حرموا منه أثناء فترة الحظر المشددة في العيد الماضي، إذ بدأ الناس في التعايش مع المرض. ويقول التربوي محمد سالم العمودي: "لا نشك في وجود المرض، لكن هذا البلد له رب يحميه فعلا وهو ليس كبقية البلدان، إذ لا يستطيع أي منا أن يبقى في المنزل دون البحث عن رزقه، والرب هو الحافظ من كل داء". "بدأنا في التعايش مع المرض، ومن غير المعقول أن نبقى في هذا الحال المزري للابد، لكن الحذر واجب لتجنب الندم"، يضيف العمودي. الطفل أدهم عبدالله يقول بنبرة طفولية ساخرة: "ما بغيناك يا كارونا رح الله يهديك خلنا نلعب بالسيارات". ويقضي اطفال مدينة المكلا أغلب وقتهم في المتنزهات، للعب بالسيارات والدراجات الكهربائية المخصصة للاطفال في أوقات العيد، برفقة أهاليهم الذين لا يجدون وقتا مناسبا لاصطحابهم فيه سواه.

