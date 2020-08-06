شكرا لقرائتكم خبر عن عاجل : طارق صالح يكشف لاول مرة عن المكان الذي قتل فيه عمه ” صالح ” وعن وجوده مع اخيه و سبب مغادرته صنعاء والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - تحدث قائد المقاومة الوطنية العميد طارق محمد صالح لاول مرة عن تفاصيل خاصة عن واقعة استشهاد الرئيس السابق علي عبدالله صالح على يد الحوثيين. . لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed و قال صالح انه قرر تغيير مسار معركة مسلحة ضد الحوثيين في انتفاضة 2 ديسمبر حينما سقط اخاه جريحا على يد الحوثيين عقب استشهاد الرئيس صالح . وقال صالح ان الحوثي يومها قصف صنعاء بالدبابات . Advertisements واكد صالح انه ادرك يومها ان البقاء في منطقة الثنية لن يغير من الامر شيئا. واضاف بتغريدة له على تويتر :" حين رأيت أخي يسقط مصابابعد استشهادالزعيم قررت تغييرمسار المعركة فالبقاءفي الثنيه لن يحقق شيئا، والحوثي يقصف صنعاء بالدبابات. غادرت ارتب معركتنا، وكان سؤال والدتي عن اصغر ابنائها من أقسى اللحظات. واليوم عيد ميلاده الثالث في سجنه. صرت اخا لكل يمني،كلهم معركتهم ضدسجانك.

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