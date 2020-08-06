ورد الآن من صنعاء.. محطات إذاعية تطلق إعلان هام لجميع المواطنين وهذا ما سيحدث إبتداءاً من اليوم حتى الخميس المقبل (تفاصيل) ورد الآن من صنعاء

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عدن - ياسمين التهامي - أعلنت إذاعة صنعاء “البرنامج العام” وإذاعة سام “إف إم”، عن إطلاق مبادرة شعبية واسعة، للتضامن مع الشعب اللبناني الشقيق، في محنته التي ألّمت بهِ جراءَ انفجار بيروت، تحت شعار (من اليمن .. كلنا لبنان). ودعت الإذاعتان في بيان صادر عنهما، كلَّ أبناءِ الشعب اليمني العزيز بمختلف مكوناته الشعبيّةِ والرسميّة، إلى مدِّ يد التضامن والأخوّة لأشقائنا اللبنانيين في محنتهم؛ وذلك من خلال المشاركة الكبيرة والفاعلة في حملةِ دعمٍ ماليٍّ للمتضررين في لبنان جراءَ هذا الحادثِ الأليم. . Advertisements لمتابعتنا على تيليجرام https://t.me/yemen2saed

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