شكرا لبحثكم عن خبر حصريا : كيف نجت أبنة الصحفي اليمني الكبير عبدالباري طاهر من انفجار بيروت هي وأفراد أسرتها ( صورة وفيديو ) والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - بحفظ الله ورعايته نجت ابنة الصحفي اليمني الكبير عبدالباري طاهر من انفجار لبنان الذي وقع في منطقة سكنها . وأكدت مصادر مقربة من الأسرة لـ يمن فويس أن انفجار بيروت تزامن مع وجود أبنة الصحفي الكبير أنجيلا عبدلباري هي وأسرتها زوجها اللبناني الأصل محمد حسن دعموش إضافة إلى اولادها يوسف وفاطمة خارج المنزل في زيارة إلى ضيعة زوجها . وأظهرت الصورة والفيديو مقدار الدمار الذي حل بمنزل عائلة دعموش .

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