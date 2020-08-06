شكرا لبحثكم عن خبر الخرطوم: نتابع بتقدير جهود السعودية لتحقيق الاستقرار في اليمن والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - أكدت السودان أنها تتابع بكثيرٍ من التقدير جهود المملكة العربية السعودية لتحقيق الأمن والاستقرار في اليمن ودفع جميع الأطراف اليمنية للقبول بالحلول السياسية للتوصل إلى حلٍ سياسيٍ شامل.

وثمنت وزارة الخارجية السودانية فى بيان صادر عنها اليوم، مقترح المملكة المقدم كآليةٍ لتسريع تنفيذ اتفاق الرياض بين الحكومة اليمنية والمجلس الانتقالي الجنوبي.

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وأعربت عن أملها في أن يؤدي تطبيق مقترح الآلية للتنفيذ الكامل لاتفاق الرياض ودعم جهود المبعوث الأممي لليمن لأجل الوصول للحل السياسي الشامل في اليمن الشقيق.