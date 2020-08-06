شكرا لبحثكم عن خبر السفارة اليمنية في واشنطن عن فوز عياش: نقطة مهمة في تاريخ الجالية والان مع التفاصيل

يزيد بن سلمان - شبوة - هنأت السفارة اليمنية في الولايات المتحدة الأمريكية ابراهيم عياش الفائز بانتخابات مجلس نواب ولاية متشجن عن الدائرة الرابعة ممثلا لمدينة هامترامك.

واعتبرت السفارة الفوز بأنه نقطة مهمة في تاريخ الجالية اليمنية الأمريكية وتمكينها و تعميق مشاركتها السياسية.

وحصل عياش وهو أمريكي الجنسية على 334 صوتا وبنسبة 31.5%، بفارق كبير عن أقرب منافسيه الذي حصل على 178 صوتا وبنسبة 16.1 %.

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وفاز عياش عن الحزب الديمقراطي ممثلا للدائرة الرابعة ليصبح عضوا في مجلس نواب ولاية ميتشجن، ويعد أول يمني أمريكي يفوز بعضوية مجلس النواب الأمريكي.

ويحظى إبراهيم عياش بدعم كبير من السياسيين في الولاية، أبرزهم المرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز، الذي أعلن دعمه له وذلك عبر حسابه بموقع تويتر.

يذكر أن الجالية اليمنية أكبر الجاليات العربية في ولاية ميتشيجن الأمريكية، وتنشط بشكل كبير في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الأمريكية.