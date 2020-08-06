شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تزف بشرى سارة للمواطنين اليمنيين القادمين الى اراضيها والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي - بناًء على تعميم السلطات المصرية واللجنة الطبية المعنية بالحجر الصحي في مطار القاهرة وتعاونا من السلطات المصرية مع الشعب اليمني. . لمتابعتنا على تيليجرام Advertisements https://t.me/yemen2saed فقد تقرر الموافقه على دخول المسافرين بدون بطاقة التأمين الصحي والتي فرضت بداية التشغيل بعد جائحة كورونا وعليه فلا حاجة لبطاقة التأمين الخاصة بالمسافرين الى القاهرة إبتداًء من رحلة يوم الخميس . مع مراعاة باقي المتطلبات في التعميم السابق،. وبهذا تتقدم إدارة الخطوط الجوية اليمنية بخالص الشكر والتقدير للحكومة المصرية على تعاونها المستمر مع الشعب اليمني.

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